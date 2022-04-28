Гороскоп 2022 года расскажет, какие перспективы и возможности судьба готовит каждому из знаков Зодиака 28 апреля. Астрологи дали важный совет всем представителям зодиакального круга. Об этом пишет NDR. Овен, с 21 марта по 20 апреля Астрологи уверены, что вам больше нет смысла ждать. Начинайте действовать и слушайте только себя. Телец, с 21 апреля по 20 мая Вам следует иногда доверяться своей интуиции и плыть по течению. Вместо того чтобы просто трезво все обдумывать, прислушивайтесь к своим ощущениям. Близнецы, с 21 мая по 20 июня Астрологи говорят, что во всех областях жизни сегодня вы будете успешны. Никто не собирается вставать у вас по пути. Рак, с 21 июня по 22 июля Сегодня вам нужно действовать и активно работать, показывая окружающим все свои козыри. Лев, с 23 июля по 23 августа Подождите с принятием решений. Подумайте снова, прежде чем понять, как лучше действовать. Дева, с 24 августа по 23 сентября Ваши успехи сегодня заговорят сами по себе. Но не позволяйте себе увлечься большими задачами, чем можете осилить. Весы, с 24 сентября по 23 октября Сегодня велик риск стрессовых ситуаций. Лучше избегайте конфликтов и неприятного общения. Скорпион, с 24 октября по 22 ноября Астрологи советуют вам сегодня опасаться браться за новый проект. Дело пока не созрело – подождите. Стрелец, с 23 ноября по 21 декабря Будьте терпеливы и не думайте, что сегодня все изменится. Вспомните о поговорке "Вода камень точит". Козерог, с 22 декабря по 20 января Ваши тревоги совершенно преувеличены. Сегодня у вас будут только небольшие препятствия, и вы можете их легко преодолеть. Водолей, с 21 января по 19 февраля Не стесняйтесь представить другим свои новые идеи. Это убедит, а также вдохновит окружающих. Рыбы, с 20 февраля по 20 марта Действуйте шаг за шагом: вам придется ждать большого прорыва в том деле, на котором вы сейчас сосредоточены. Раньше мы писали, когда отметим Красную горку, что можно и нельзя делать.