Госпогранслужба Украины вместе с ДБР продолжает выявлять имущество страны-агрессора. Белорусское судно "Надежда" и сухогруз, привлеченный в логистических операциях врага на Дунае, обнаружили в акватории Измаильского порта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. Также в акватории Черноморска обнаружили российское судно. Владельцы пытались спрятать во время войны нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив флаг корабля на замбийский. Традиционно для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины. Стоимость судов была существенно занижена. Суда изъяты и переданы на хранение в Администрацию морских портов Украины. Вопросы их национализации будут рассматриваться компетентными органами. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.