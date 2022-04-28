Постоянный представитель Украины при организации Объединенных Наций Сергей Кислица резко высказался об объявленном РФ созыве Совета Безопасности ООН, на котором представители Кремля планируют "развенчать западные фейки" о событиях в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление дипломата в Twitter. Речь идет о неформальном заседании Совбеза ООН 6 мая. На нем, по словам представителей России, будут представлены какие-то "факты" об Украине. Кислица расценивает новую попытку Москвы оправдать перед мировым сообществом свою полномасштабную военную агрессию против Украины на Совбезе в Нью-Йорке как "очередной шабаш".

Треш-группа путинистов при ООН объявила об очередном шабаше в Нью-Йорке-Аррия РБ 6 мая о "западных фейках об Украине"… pic.twitter.com/7p6QCB1sRs — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 27 апреля 2022 Напомним, ранее постпред Украины при ООН призвал исключить Россию из Совбеза. Также мы писали, что ранее Кислица на заседании Совбеза ООН зачитала вслух письмо 9-летнего мальчика из Гостомеля, написанное своей умершей маме, которую убили российские кафиры. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!