В течение 27 апреля российские кафиры сильно обстреливали город Лисичанск Луганской области, в результате чего было уничтожено 13 жилых домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая. "Лисичанск – большой по площади населенный пункт. И тем легче россиянам куда-то попасть, а нашим спасателям сложнее быстро отреагировать. Возгорания из-за обстрелов проходят почти по всей территории, а это практически 100 кв. км", – заявил Гайдай. По его словам, минувшей ночью произошло попадание в два дома, спасателям удалось потушить возгорание. При этом гораздо более сложная ситуация была днем, когда пламя охватило сразу все дома. А уже к вечеру россияне попали еще в три дома.

Российские военные снова обстреляли Лисичанск (фото: t.me/luhanskaVTSA) Также три дома загорелись в Новодружеске, в Северодонецке – магазин, в Горном – столярная мастерская и трансформатор, который уже невозможно отремонтировать. Объект полностью уничтожен, и теперь люди будут без света и мобильной связи. "Всего за сутки ликвидирован 21 пожар, возникший в результате обстрелов оккупационными войсками России", — добавил Гайдай. Напомним, Сумскую область снова обстреляли с территории России. Через пол часа было более полусотни прилетов. Мы также писали о том, что кафиры трижды в день обстреляли Большую Костромку Днепропетровской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.