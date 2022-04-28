28 апреля христиане чтят память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. По преданию, они были учениками и последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие. Что можно и нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины – читайте в материале Lite. В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух. "На день святого Пуда вынимай пчел из-под испуга" — говорили наши предки. На пуде обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли. Для этого нужно было подойти к дереву и погрызть его, приговаривая: "Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю сгрызу". Главные приметы этого дня: Если видны в этот день разветвленные по кругу облака — последующие дни будут ясными и сухими. Если пчелы в этот день рано вернулись в улей – примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление. Ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко – в скором времени установится хорошая погода. Грачи играют – погода будет теплой. По оврагам опять земля замерзла – урожай будет не очень богатым. Ясный день, а вечером на небе облака сгущаются – скоро погода изменится, и, скорее всего, пойдет дождь. Заря 28 апреля красного цвета – будет ветреная и дождливая погода. Луна или солнце при восходе и закате как бы искажаются – примета, извещающая о том, что будет тепло. Кулики прилетели – весна уже к середине подходит. Что нельзя делать в этот день: Нельзя в этот день работать допоздна – будет серьезное несчастье. В этот день избегайте ссор и лжи. Нельзя употреблять алкоголь Именинники этого дня: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Федор. Поздравьте этих людей с днем ангела! Как мы ранее писали, синоптики обрадовали свежим прогнозом погоды на май.