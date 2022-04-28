Министерство иностранных дел России заявило в среду, что вышлет восемь японских дипломатов, вероятно, в ответ на ранее принятое Токио решение о высылке российских дипломатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today. В правительстве РФ потребовали, чтобы восемь дипломатов покинули страну до 10 мая, заявив, что администрация премьер-министра Фумио Кисиды якобы распространяет клевету по поводу действий российской армии в Украине и принимает откровенно враждебные политические меры, которые наносят ущерб отношениям сотрудничества двух стран. Ранее в этом месяце Япония приняла решение о высылке восьми россиян, включая дипломатов посольства России, на фоне осуждения международным сообществом сотен мирных жителей, убитых в Украине. Японское правительство отказалось назвать имена высланных дипломатов, но среди них точно не было посла России в Японии Михаила Галузина. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, когда было принято решение, что контрмеры со стороны Москвы ожидаются, но его правительство примет все возможные меры для защиты деятельности японских граждан и бизнеса в России. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.