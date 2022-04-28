США обменялись с Россией заключенными, и в рамках обмена Вашингтон вернул студента Университета Северного Техаса, бывшего морского пехотинца Тревора Рида, а Москва – летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Wall Street Journal. Американец Рид содержался под стражей в РФ с 2019 года и был обвинен в нападении на полицейского на участке после вечеринки. А Ярошенко, приговоренный к 20 годам заключения в 2010 году за сговор с целью контрабанды кокаина в США, сидел в федеральной тюрьме Коннектикута. Отмечается, что теперь, когда отношения между Штатами и РФ "находятся на историческом минимуме" из-за полномасштабной агрессии Кремля против Украины, оба были уволены в результате обмена пленными. Президент Байден приветствовал возвращение гражданина США на родину. "Мы поздравляем Тревора Рида дома и празднуем его возвращение к семье, которая очень скучала по ним. Я слышал в голосах родителей Тревора, как сильно они беспокоятся о его здоровье и скучают. И я был рад возможности поделиться с ними хорошей новостью об уходе Тревора", — сказал американский президент. Напомним, что ранее вопрос освобождения Рида из российской тюрьмы поднимался Байденом в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Женеве в июне 2021 года – тогда безрезультатно. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.