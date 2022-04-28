После запуска в США новой программы по упрощению въезда в страну для беженцев из Украины, Служба гражданства и иммиграции получила от американцев за два дня более четырех тысяч заявок о готовности быть спонсорами. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на CNN. ʻМинистерство внутренней безопасности США запустило онлайн-портал в рамках процесса "единство для Украины" в понедельник. Согласно требованиям этой гуманитарной программы, украинцы, желающие въехать в США, должны спонсироваться гражданином США или физическим лицом, в том числе организациями по переселению и некоммерческими организациями. "С момента запуска портала USCIS (Служба гражданства и иммиграции США) получила более 4000 запросов (форма I-134, право на финансовую поддержку) от заявителей, которые соглашаются поддерживать граждан Украины или их ближайших родственников в рамках процесса "Единство для Украины"", – рассказал представитель службы Мэтью Бурк. Чтобы иметь право на участие в программе, людям придется пройти строгую проверку и проверку безопасности, включая биографический и биометрический контроль, пройти вакцинацию и выполнить другие требования здравоохранения, включая получение вакцины против COVID-19. Украинцы также должны проживать в Украине на 11 февраля. Эта американская программа "Единство для Украины" является частью обязательства президента США Джо Байдена принять до 100 тысяч беженцев от войны с Украиной и призвана заинтересовать украинцев приехать в Штаты. Полномасштабное вторжение РФ в Украину произошло 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.