Погода в Украине в последние дни апреля будет с переходом от дождей с грозами к прояснениям, однако с ночными заморозками. Что будет с погодой до конца апреля – читайте ниже в материале Styler. "Ночью 29-30 апреля в северных, западных, 30 апреля и центральных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3 градуса (I уровень опасности, желтый)", — сообщили в Украинском гидрометцентре. 28 апреля дожди с грозами ожидаются на правобережной части страны, в другой части – сухо. Температура +10+15 на западе, севере и в центре (на Закарпатье +14+16), на востоке и юге +15+20. В пятницу 29 апреля осадки вероятны в Винницкой, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях. На остальных территориях – сухо. Температура +12+19 градусов. 30 апреля на всей территории сухо, днем +12+19, теплее всего на востоке и юге.

Скриншот: Погода в Украине 28-30 апреля (meteo.gov.ua) Ранее мы писали, что синоптики обрадовали свежим прогнозом погоды на май.