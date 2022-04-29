Министр обороны США Ллойд Остин рассказал о важности в противостоянии украинских военных российскому вторжению в боях на Донбассе иметь оружие, способное избивать на дальние расстояния. Глава Пентагона считает, что такие средства поражения станут решающими в следующем сражении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны США на совместном брифинге с канадским коллегой Анитой Ананд. Глава Пентагона заявил, что учитывая плотную застройку на Донбассе, противостоять продвижению противника и не допускать его мероприятие в населенные пункты эффективнее, нанося удары заранее, чтобы не доходило до уличных боев. Для этого ВСУ требуется соответствующее оружие. "Что будет решающим в этой следующей битве, это огонь на дальние расстояния", — сказал он. Также Остин подчеркнул, что президент США Джо Байден пригласил в Минобороны 16 миллиардов долларов для военной помощи Украине "в предстоящие решающие недели". "Этот дополнительный запрос включает еще 6 миллиардов долларов для инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украины, которая помогает нам закупать оружие и системы для Украины", — сказал глава Пентагона. Министр также призвал Конгресс одобрить запрос о предоставлении Украине 33 миллиарда долларов. В Пентагоне добавили, что Штаты будут поставлять Украине оружие настолько быстро, насколько это возможно. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о создании международной контактной группы по вопросам обороны Украины с участием более 40 стран. Все подробности российской полномасштабной военной агрессии против Украины, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.