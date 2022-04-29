Гороскоп на 29 апреля расскажет каждому из знаков Зодиака, чего ждать с этого дня в разных областях жизни. Об этом пишет NDR. Овен Вам следует оглянуться на события последних нескольких недель. Это может быть полезно для будущих планов. Телец Астрологи советуют вам не уступать, иначе вы можете проиграть. Это может негативно отразиться на вашем будущем. Близнецы Возможно, вы о чем-то сожалеете, о чем следует поговорить с вашим партнером. Обязательно обсудите все, что вас волнует. Рак Сегодня вероятна конфронтация с начальством или с вашим партнером. Но это не значит, что вы должны видеть в этом большие затруднения. Лев Сегодня вам будет действовать простое правило: лучше тщательно, чем быстро. Отнеситесь к своей работе ответственно. Дева Не торопясь ни с чем, вы можете правильно реагировать на новые предложения. Спешка сегодня ни при чем. Весы Балласт, выбрасываемый за борт, создает свободное пространство. Вы очень скоро это оцените. Скорпион Не позволяйте никому сбить вас с толку. Можно смириться с небольшим поражением. Стрелец Прежде чем донести свою точку зрения, не торопитесь с важными шагами. Вы можете легко испортить. Козерог Прекратите сомневаться в своем успехе. Вы можете всем показать, кто здесь победитель. Водолей Взятые обязательства могут давить на вас сегодня. Постарайтесь отыскать в этом позитив. Рыбы Сегодня вам придется сдержать свои обещания. Но этого вы потребуете и от окружающих. Раньше мы писали, что такое Красная горка, каковы традиции, обычаи и запреты на этот праздник.