Команда реагирования на компьютерные Происшествия CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о новой кибератаке на госорганы Украины. На этот раз она осуществляется посредством рассылки электронных писем на тему "Указ Президента Украины No 576/22 о беспрецедентных мерах безопасности". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации. Письма содержат вложения в виде ISO-файла почти с аналогичным названием: "Указ Президента Украины No 151 о беспрецедентных мерах безопасности.iso". В случае его открытия компьютер будет поражен вредоносной программой Meterpreter. Вредную активность связывают с хакерами, которые недавно распространяли опасные электронные письма с темой ПО "Азовстали". Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.