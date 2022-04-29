29 апреля православные этого мира вспоминают о мученице Ирине, которая посвятила свою жизнь служению Богу. Что можно и нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины – читайте в материале Lite. За благочестивую праведную жизнь и помощь верующим вместе с сестрами, мученицами Хнонией и Агапией, Ирина была поймана и подвержена жестоким мучениям и пыткам. Когда воины повели Ирину в судилище на поругание, их догнали два светлых воина и передали, что военачальник Сисиний велел отвести пленницу на высоту в гору и бросить ее там, а затем прийти к нему и рассказать о исполненном. Воины так и поступили. Когда они рассказали обо всем Сисинии, тот рассердился, ведь он не давал такого приказа. По преданию, Ирину спасли светлые ангелы, пришедшие от Бога. Главный запрет в этот день – игнорирование правил по высадке капусты. Наши предки говорили, что для того, чтобы был хороший урожай капусты, женщине необходимо надеть на себя лохмотья, напоминающие капустные листья, а также прихватить с собой треснувший горшок, внутрь которого кладут кустик крапивы. Приметы этого дня: Если пылает орешник – пора лес сажать. Зацвела ольха – гречку пора засевать. Если овраги "заиграют", а потом подмерзнут — будет нехороший урожай. Если солнечный день, то рассаду капусты можно высаживать в землю. Сны с 28 на 29 апреля не сбываются. Что нельзя делать в этот день: В день Ирины нельзя ругаться в доме и устраивать разборку – это приведет к несчастью. Нельзя давать никому взаймы – иначе придет бедность. В этот день следует поздравить с именинами всех Ирин. Как мы ранее писали, синоптики обрадовали свежим прогнозом погоды на май.