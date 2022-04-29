Кабинет министров внес изменения в порядок предоставления льгот и жилищных субсидий. В условиях военного положения на части территорий субсидии на неотапливаемый сезон будет переназначен автоматически. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 19 апреля 2022 г. №462. Согласно документу, на территории административно-территориальных единиц, где структурные подразделения по вопросам социальной защиты не имеют возможности обеспечить подготовку выплатных документов и проведение финансирования, выплата жилищных субсидий и льгот производится за апрель 2022 специальной формулой. Кроме того, на территории административно-территориальных единиц, где на 1 мая 2022 года структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения не имеют возможности обеспечить рассмотрение вопроса о субсидиях на неотапливаемый сезон, они переназначаются автоматически. Ранее министр социальной политики Марина Лазебна заявила, что все назначенные субсидии будут выплачиваться до конца отопительного сезона. По ее словам, субсидия не назначается, если просрочена задолженность за коммунальные услуги за более чем три месяца на сумму свыше 680 гривен. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.