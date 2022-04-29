Укрзализныця обнародовала расписание дополнительных эвакуационных поездов на пятницу, 29 апреля. Компания назначила сегодня пять таких рейсов. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ. Эвакуационные поезда на 27 апреля 11:30 — №219/220 Запорожье-1 — Львов 14:30 — №220/219 Львов — Запорожье-1 16:30 — №234/233 Покровск — Чоп 23:30 — №234/233 Чоп – Днепр 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас. В "Укрзалізниці" также обратили внимание, что время отправления и прибытия поездов могут меняться. Да, рекомендуется следить за актуальной информацией на сайте компании. Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" запускает дополнительный поезд из Киева в Польский Хелм. Уже с 1 мая на этом рейсе будут проводиться также остановки в Ровно и Бердичеве. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.