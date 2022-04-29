В польский порт Гдыня прибыл корабль тылового обеспечения военно-морских сил Испании "Изабель" (Ysabel) с 200 тоннами вооружения и военной техники для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Dziennik.pl. Информацию о прибытии логистического корабля в порт Польши и швартовке в четверг, 28 апреля, подтвердил пресс-секретарь 3-й флотилии кораблей. Испанский военный корабль покинул базу Рота недалеко от Кадиса 22 апреля. На его борту — самая большая на сегодняшний день военная помощь, оказанная этой страной для ВСУ. Кроме боеприпасов и других материалов, в поставку Украине от Испании входят 30 грузовиков и 10 легких внедорожников. Напомним, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес объявил об изменении позиции по поставкам вооружений в Украину. Чиновник также анонсировал поставки наступательного вооружения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.