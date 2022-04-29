Погода в Украине в ближайшие дни будет с солнечными и по-весеннему тёплыми днями и ночными заморозками, но скоро в страну вернутся грозы и дожди. Что будет с погодой с 29 апреля по 3 мая – смотрите ниже в материале Styler. "Ночью 29 апреля – 1 мая в северных, западных, 30 апреля и 1 мая и центральных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3 (I уровень опасности, желтый)", — предупредили в Украинском гидрометцентре. 29 апреля синоптики прогнозируют небольшие осадки и облачность в Винницкой, Николаевской, Одесской области. На других территориях – сухо. Температура +11+16, а на юге и востоке +14+20 градусов. В субботу-воскресенье 30 апреля – 1 мая – сухо, в основном солнечно, температура +12+16, на юге +15+19 градусов.

Скриншот: Прогноз погоды с 29 апреля по 1 мая (meteo.gov.ua) 2-3 мая ночные заморозки отступят, днем по стране +13+19 градусов. Возможны грозы и небольшие осадки, за исключением юга и востока.

Скриншот: Прогноз погоды 2-3 мая (meteo.gov.ua) Раньше мы писали, какая погода будет в Украине в мае.