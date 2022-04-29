Россияне продолжают вести обстрелы городов Запорожской области, используют гражданских украинцев как живой щит и заставляют вводить "рублевую зону". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА. По словам жителей Васильевки, в городе значительно увеличилось количество российских военных. Они размещаются в жилых кварталах, чтобы скрываться за гражданскими и использовать их как живой щит. Также известно, что кафиры раздают гуманитарную помощь и медикаменты только тем, кто их поддерживает и способствует их преступной деятельности. Многие жители сотрудничать с россиянами отказываются. Ситуация в Пологовском районе остается напряженной. Из-за террористических действий оккупационных войск количество разрушений увеличивается ежедневно. Под обстрелами находятся Орехов и Гуляйполе, а также населённые пункты вокруг. В селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района оккупационная комендатура требует от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.