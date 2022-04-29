Сегодня, 29 апреля, в Украине ночью в западных и северных областях вероятны заморозки. Днем будет идти дождь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях, в Закарпатье и Прикарпатье ночью умеренный, а днем небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. При этом на поверхности грунта и местами в воздухе заморозки 0-3 градуса. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +1+3, днем +13+15 градусов; на западе ночью +3+7 градусов, а днем +11+17; в восточных областях ночью +5+9, днем +16+18 градусов; на юге страны ночью +7+11 градусов, а днем +14+19; в центральных областях ночью +6+9, днем +13+16 градусов. Погода в Киеве Днем в столице без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура по области ночью +1+6 тепла, на поверхности грунта заморозки от 0 до -3. Ночью в Киеве ожидается +4+6 градусов тепла, а днем +12+14. Напомним, ранее синоптики предупреждали о заморозках в ночь с 29 апреля по 1 мая. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.