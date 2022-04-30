Глава австралийского олимпийского комитета и вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс инициирует выдачу гуманитарных виз украинским спортсменам, которые намерены переехать в Австралию во время вторжения России в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Австралийский олимпийский комитет (АОК) будет поддерживать заявления украинских спортсменов на гуманитарные визы и будет обращаться за помощью в высшие органы для помощи в урегулировании всех вопросов", — сказал Коутс. Глава австралийского олимпийского комитета также заявил, что АОК внесет 100 000 долларов в Фонд помощи украинскому Олимпийскому сообществу. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.