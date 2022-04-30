Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий глаз заявил, что на площадке Игналинской АЭС в промышленную эксплуатацию введены три новых установки — промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива, комплекс по извлечению твердых радиоактивных отходов МИ-1 и комплекс по извлечению твердых радиоактивных отходов Ми-2, Ми- 3. При этом все эти работы проводятся тайно с игнорированием требований основополагающих международных документов в этой сфере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало". По мнению главы пресс-службы, Литва более 15 лет просто не допускает на площадку Игналинской АЭС ключевые миссии МАГАТЭ. Он также заявил, что Литва не дает оценить безопасность Игналинской АЭС в процессе ее выведения из строя. "Поэтому все строительство ядерных могильников непосредственно у границы Республики Беларусь, длительное хранение облученного ядерного топлива на площадке без конфайнмента вызывают у нас закономерные опасения", — подчеркнул представитель МИД. Игналинская АЭС была остановлена 31 декабря 2009 года. Работы по полному выводу атомной электростанции из эксплуатации полностью не завершены. Снос станции запланирован на 2038 год. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.