Сегодня, 30 апреля, погода в Украине будет преимущественно сухой, днем до +19 градусов. Ночью в северных, западных и большинстве центральных регионов ожидаются заморозки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня без существенных осадков, лишь в юго-восточных областях ночью, в Карпатском регионе, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, северо-западный, 5-10 м/с. Также в северных, западных, большинстве центральных областей, ночью на поверхности почвы заморозки от 0 до -3 (I уровень опасности, желтый). Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +3+5, днем +11+14 градусов; на западе ночью +3+6 градусов, а днем +12+18; в восточных областях ночью +9+11, днем +13+17 градусов; на юге страны ночью +9+11 градусов, а днем +16+19; в центральных областях ночью +3+5, днем +13+15 градусов. Погода в Киеве и области Сегодня в столице переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, умеренный. Температура ночью +1+6 градусов по области, на поверхности грунта заморозки от 0 до -3, днем +11+16 тепла. В Киеве ночью столбики термометра покажут +4+6 градусов, а днем +13+15. Напомним, недавно синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в мае. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.