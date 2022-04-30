Гороскоп на 30 апреля расскажет, какие интересные события обещают звезды всем представителям зодиакального созвездия. Астрологи дали подробный прогноз для каждого знака Зодиака. Об этом сообщает NDR. Овен Если вы ищете большей близости с вашим партнером, то вам следует помнить о том, что это требует и ответных чувств с вашей стороны. Телец Вы уж очень многого добились для себя лично. И новые задачи ждать себя долго не заставят. Близнецы Критика со стороны заставит вас сомневаться. Но вам для развития требуется положительный импульс. Рак Создайте сегодня непринужденную атмосферу. Последние дни были слишком напряженными, и вы выкладывались по полной. Лев Вместо того чтобы морочить голову сегодня над решением очередной задачи – дайте себе небольшой отдых, хоть на время. Дева Ваше стремление к близости сегодня очень оправдано. И сегодня должно обязательно сбыться. Весы Если кто-то сегодня ищет вашу близость, то необязательно такая связь должна стать большой дружбой. Скорпион Если вы ждали удобного момента, чтобы вдохновить кого-нибудь, то сделайте это сегодня. Звезды вас во всем поддержат. Стрелец Прежде чем вмешаться в какую-нибудь ситуацию с советом или действием, разрешите другим решить ситуацию самостоятельно. Козорог Сегодня у вас будет повод гордиться собой. Но не переусердствуйте перед другими. Водолей Будьте осторожны с тем, что вы обещаете другим. Если вы дадите сегодня обещание, придется его сдержать. Рыбы Забудьте о хороших советах от других. Ваша собственная интуиция укажет вам правильное направление. Напомним, ранее мы рассказывали о том, что астрологи назвали самые удачные и неудачные дни в мае для каждого знака Зодиака.