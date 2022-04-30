Пенсионеры, получавшие деньги через Укрпочту и оставшиеся в зоне боевых действий или на оккупированных территориях, смогут получить деньги в Сбербанке. Это касается регионов, где у Укрпочты нет технической возможности доставлять пенсию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики. "Пенсия будет зачислена на счета после представления Укрпочтой по согласованию с военно-гражданскими администрациями в Пенсионный фонд информации об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий на определенных территориях", — говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, средства со счетов пенсионер сможет безотлагательно получить в любом отделении Сбербанка на безопасной территории на основании паспорта и справки с номером налогового кода, подписав договор банковского счета. Если человек не обратился в Сбербанк за денежными средствами, то вся сумма пенсии сохраняется, и сразу после восстановления возможности Укрпочта доставит человеку по месту жительства неполученную сумму пенсии и пенсию за текущий период, сообщили в министерстве. Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться Укрпочтой по новому месту нахождения через Сбербанк или другой избранный уполномоченный банк. "Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется и им пенсия засчитывается на карты", — говорится в сообщении. Напомним, пенсии за апрель в Украине профинансированы на 100%. На пенсионные выплаты за месяц направлено 48,5 млрд. гривен. Уполномоченные банки засчитали на счета пенсионеров 100% выплат. По сообщению "Укрпочты", доставлено 87,39% профинансированной суммы за апрель. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.