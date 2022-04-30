Государство должно прекратить финансировать бюро бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из-за его связей с Россией. Такое мнение высказал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Шредер в настоящее время возглавляет совет директоров "Роснефти" и выступает в качестве главы комитета акционеров Nord Stream AG. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau. По германским законам, бывший канцлер имеет право после отставки на финансирование некоторого количества сотрудников своего бюро за государственный счет. Министр финансов также подчеркнул, что разделяет возмущение граждан, недовольных сложившейся ситуацией. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.