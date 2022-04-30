Сегодня, 30 апреля, на Сахалине произошел пожар на ГРЭС-2. Спасатели борются с огнем, перекинувшимся из турбинного отделения на кровлю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. В ГУ МЧС России Сахалинской области рассказали, что горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников. В настоящее время технологический процесс остановлен. В компании "Сахалинэнерго" заявили, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов. Однако пока энергоснабжение сахалинских потребителей все еще производится. Пострадавших нет. В сети появились кадры пожара. Напомнив, что в Стамбуле произошел взрыв на фабрике, есть погибшие. Мы также писали о том, что в российских городах заявляли о взрывах, работе ПВО и сбитом беспилотнике. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.