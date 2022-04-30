Одесса получила новые системы ПВО. Ночь в городе и области прошла без обстрелов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука. "Наши силы ПВО получили новые комплексы по борьбе с врагом. Контрдиверсионная операция продолжается: о ее результатах вскоре сообщим", — заявил он. Также спикер отметил, что Одесса готовится к "затяжному" комендантскому часу. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.