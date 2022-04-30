30 апреля 2022 года в Украине отмечается День пограничника, в мире – Всемирный день ветеринара, Международный день джаза. Православная церковь чтит память Зосимы Соловецкого, в народе – Зосима, также когда-то ночь с 30 апреля на 1 мая называлась Вальпургиевой. Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины – читайте ниже в нашем материале Lite. Традиции и обряды этого дня Зимой считают в народе покровителем пчел, пчеловодства и бортничества. Ему молятся о том, чтобы собрать больше хорошего меда. Из-за празднования Вальпургиевой ночи существует поверье, что сегодня открываются ворота в потусторонний мир, а ведьмы ночью собираются на свой шабаш. Поэтому нужно быть очень осторожным: не поднимать вещи под дверью и на перекрестках, не принимать подарков. В народе верили, что именно в ночь на 1 мая открывались границы между мирами. В эту ночь принято гадать на будущее. В прежние времена в этот день был дождь. Считалось, что они находят целебную силу. Что нельзя делать Надевать вещи черного цвета, а также те, в которых у людей происходили неприятности. Ссориться, раздражаться, желать кому-нибудь зла. Агрессивный человек в ночь на 1 мая может стать игрушкой в руках злых сил. Приносить в дом сирень, особенно, где есть больной человек, потому что его цветы дурманят больного своим запахом и зовут в другой мир. Считается, что в Вальпургиеву ночь снятся вещие сны. Если выпить на рассвете колодезной воды, то здоровье будет крепким. Если умыться утренней росой, красота сохранится на весь год. Если в этот день посеять петрушку и морковь, то они дадут хороший урожай. Цветки каких растений и деревьев пчелы облюбуют – оттуда урожай и будет. Кто утро 30 апреля начнет с ложки меда, тот год здоров будет. Рожденные в этот праздник люди обладают сверхъестественными способностями, особенно женщинами. В Вальпургиеве ночь души умерших выходят к людям. Именины 30 апреля празднуют Адриан, Акакий, Александр, Иван, Михаил, Потап, Семен, Теодор, Федор, Фома, Ян. Раньше мы писали о Красной горке. Что значит этот праздник, традиции и запреты?