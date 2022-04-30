В МАГАТЭ отмечают, что российский "Росэнергоатом", подразделение "Росатома" отправило на Запорожскую АЭС своих специалистов-ядерщиков. Они контролируют работу станции и требуют ежедневных отчетов руководства станции о конфиденциальных вопросах по функционированию объекта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ. Российских инженеров также интересуют аспекты, связанные с администрированием и управлением, техническим обслуживанием и ремонтом, охраной и контролем доступа к объекту, а также обращением с ядерным топливом. Напомним, что войска РФ захватили АЭС 4 марта, и с этого времени ее сотрудники находятся под большим давлением, но все же электростанцией управляют украинские энергетики. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.