США окажут Украине помощь на сумму в 33 млрд долларов. Заместитель руководителя офиса президента Андрей Сибига рассказал, на что пойдут деньги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сибиги во время брифинга. По его словам, выделенные США деньги будут направлены на закупку оружия, снаряжения и оборудования, в которых Украина нуждается больше всего. При этом все закупки будут производиться в соответствии с приоритетностью запросов, чтобы максимально эффективно противостоять российским военным. Напомним, палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о введении ленд-лиза для Украины. Он поможет значительно ускорить поставки западного оружия в Украину. Мы также писали о том, что, по словам Пентагона, гаубицы, снаряды и беспилотники из нового пакета помощи будут доставлены в Украину в течение суток. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.