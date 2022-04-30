Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на субботу, 30 апреля. Компания назначила на сегодня дополнительно 4 рейса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационные поезда на 30 Апреля 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр В Укрзалізниці отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому необходимо внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании. Напомним, Укрзализныця на период затяжного комендантского часа в Одессе отменяет поезда. Ранее Укрзализныця заявила, что поезд Киев-Хелм будет курсировать через Ровно и Бердичев с 1 мая. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.