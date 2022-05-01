Сегодня, 1 мая, в Украине погода ожидается без существенных осадков. При этом ночные заморозки все еще будут продолжаться, днем до +20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в стране без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. В северных и восточных областях поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +4+6, днем +15+17 градусов; на западе ночью +4+6 градусов, а днем +15+19; в восточных областях ночью +4+6, днем +15+17 градусов; на юге страны ночью +5+7 градусов, а днем +15+17; в центральных областях ночью +4+6, днем +15+17 градусов. Погода в Киеве и области Днем в столице без существенных осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура по области ночью +2+7, на поверхности грунта заморозки от 0 до -3, днем +13+16 градусов тепла. В Киеве синоптики прогнозируют ночью +5+7 градусов, днем +13+15. Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в этом месяце. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.