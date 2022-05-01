Гороскоп на 1 мая расскажет о том, какие важные и интересные события состоятся в жизни всех представителей зодиакального созвездия. Астрологи дали подробный прогноз для каждого знака Зодиака на этот день. Об этом сообщает NDR. Овен Ваша волшебная манера поведения сегодня будет творить чудеса. Вам легко удастся разместить к себе окружающих. Телец Если вы сегодня чем-то себя побалуете, то стресс последних дней скоро вас покинет. Близнецы Вы сегодня будете отличным слушателем. Но вам стоит время от времени говорить с кем-то и о своих заботах. Рак Вам не следует сегодня оправдываться, вы не должны. То, что вы решили – это ваше дело и только ваше. Лев Если ваши силы заметно слабеют, то вам не стоит показывать невероятное веселье для окружающих. Дева Не стоит сегодня слишком долго думать, вы можете просто принять предложение о небольшой передышке и проведении досуга. Весы Ваша потребность в гармонии будет очень ярко выражена. Но все равно следует дать понять другим, где находятся ваши границы. Скорпион Не бросайтесь сразу защищаться. Кто угодно, кто вас будет сегодня критиковать, скорее всего очень высокого мнения о вас. Стрелец Вам очевидно пора перезарядить батарейки. И самое простое это будет сделать за пределами ваших четырех стен. Козорог Увлекательные дискуссии открывают для вас новые перспективы. Не стоит сегодня сидеть в одиночестве дома. Водолей Не следует воспринимать чужую критику слишком серьезно. Иначе вы рискуете испортить себе настроение. Рыбы Новые контакты могут вас вдохновить. Но пока не поддавайтесь искушению давать обещания. Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи составили календарь удачных и опасных дней на май для каждого знака Зодиака.