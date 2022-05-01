Китайские регулирующие органы провели экстренное совещание с местными и иностранными банками, на котором обсудили, как они могут защитить зарубежные активы Китая от санкций США, подобных тем, которые были введены против РФ после его вторжения в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times. По данным источников знакомых с ситуацией, во состоявшейся 22 апреля внутренней конференции приняли участие представители Центрального банка и Министерства финансов Китая, а также руководители местных и международных банков. Напомним, Киев предложил Пекину стать одним из гарантов безопасности Украины. Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз трасс заявила, что члены НАТО должны защитить Тайвань от Китая. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.