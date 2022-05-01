Красная Горка – это первое воскресенье после Пасхи. У праздника, который с давних времен ассоциируется с началом весны, есть и другое название – Фомина воскресенье. Что можно и нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины – читайте в материале Lite. У Красной горки есть и другие названия. В православии ее также называют Фоминым воскресеньем или Антипасхой. Первое название связывают с одним из апостолов-фомы, который ни во что не верил. Когда воскресший Христос явился своим ученикам, Фомы там не было. В чудо он не поверил. На восьмой день Иисус Христос предстал перед Фомой. Но тот снова отказался поверить во воскресение. Прозрение наступило, когда воскресший Спаситель показал свои раны, а Фома прикоснулся к ним. Красная Горка – один из праздников, где христианство смешалось с языческой основой. Событие, которое отмечали с размахом, связывали с ожиданием весны и его приходом. В Древней Руси после Пасхи начиналась ярмарка невест. Повсюду звучали песни-веснушки, девушки водили хороводы, женщины красили яйца. Молодежь, участвующая в хороводах, собиралась на горках, где к этому времени уже не было снега. Они выглядели красивыми, то есть красными. Гуляние на горках плавно перетекало на деревенские улицы. Здесь начинались танцы, продолжавшиеся до утра. Что нельзя делать на Красную горку Выбрасывать оставшуюся после праздничного застолья пищу. Плакать и скучать. Если сделать наоборот, печаль и невзгоды поселятся в доме на круглый год. Остаться в одиночестве. Рядом должны быть близкие люди. Нужно ходить в гости, зазывать гостей к себе. Высаживать растения, поскольку всходы будут слабыми, а затем и вовсе погибнут. Ругаться и злословить. Люди, нарушившие заповедь, не помирятся до самой Троицы. Ходить неряшливо. В этот день принято надевать лучшую одежду, желательно ярких цветов. Трудиться. Особенно запрещен тяжелый физический труд. Читайте также, главные церковные праздники мая 2022 года.