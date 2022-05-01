Министерство инфраструктуры Украины приняло приказ о закрытии отдельных морских портов в связи с полномасштабным вторжением РФ и продолжающимися боевыми действиями. Речь идет о гаванях, временно контролируемых захватчиками. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Правительственный портал. Отмечается, что ведомством принят приказ от 28 апреля №256, который был зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 29 апреля под №470/37806 "О закрытии морских портов". Согласно приказу со дня его официального опубликования закрытые до восстановления украинской стороной контроля следующие морские порты: Бердянск, Мариуполь, Скадовск, Херсон. "Принятие указанного мероприятия вызвано невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности, обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также обеспечение охраны окружающей природной среды в то время, когда россия продолжает вести военные действия в данных регионах, чем несет угрозу для человеческой жизни и здоровья", — пояснили в министерстве. Работа портов будет возобновлена после победы Украины над российскими оккупантами. Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины вместе с ДБР арестовала несколько судов под флагом РФ и Белоруссии. Также мы писали, что на днях из румынского порта на Черном море отправили первую партию украинской кукурузы. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.