Президент Финляндии Саули Ниинисте ответил на острейший вопрос о безопасности страны в течение предполагаемого периода в несколько месяцев между подачей заявки в НАТО и приемом в Альянс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Ilta-Sanomat. "Когда сейчас на восточной границе образовался вакуум почти на тысячу километров без военного присутствия, мы обязательно увидим, что Россия, возможно, будет группировать или создавать новые базы, войска, а также вооружение в этом районе. Это стало совершенно ясно", — заявил глава государства. Он также отметил, что касается Балтийского моря следует помнить, что Калининград занимает центральное место в российской стратегии, поэтому присутствие российских военных в Балтийском море может быть усилено. Напомним, в начале марта Байден встретился с Ниинисте на фоне увеличенной поддержки НАТО в Финляндии. Мы также писали о том, что Финляндия предоставит дополнительную военную технику Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.