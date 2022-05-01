Минреинтеграции утвердило обновленный перечень общин, на основе которого с 1 мая внутриперемещенным лицам будут производиться выплаты. Список не является фиксированным документом, он регулярно обновляется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции). По состоянию на 27 апреля в список вошли 8 областей. Это территориальные общины Днепропетровской (2 общины), Херсонской (49 общин), Харьковской (51 община), Николаевской (4 общины), Донецкой (66 общин — все), Луганской (37 общин — все), Одесской (1 община) и Запорожской (49 общин) областей. Перечень формируется по согласованию Минобороны из предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций. Есть три критерия, на которые при этом опираются: временно оккупированными территории; территории, находящиеся в окружении (блокировке); территории, где ведутся активные боевые действия. "Отмечаем, что общины Донецкой и Луганской областей находятся в данном перечне в полном составе. То есть с 1 мая все внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в этих общинах, гарантированно получат денежную помощь от государства", — говорится в сообщении. Напомним, помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц из областей, пострадавших от войны, предоставляется за март-апрель в следующих размерах: для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен; для других лиц – 2 000 гривен. Заявление на жительство можно подать дистанционно через приложение "Действие", либо лично через органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины или ЦНАП. Правительство изменило порядок предоставления помощи с мая. Помощь будет предоставляться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.