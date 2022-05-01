В марте США и Великобритания провели переговоры, на которых обсудили более тесное сотрудничество для уменьшения риска войны с Китаем через Тайвань. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times. Уполномоченный Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл и представитель Совета нацбезопасности по Китаю Лаура Розенбергер встретились на Тайване с представителями Великобритании. Они обсудили планы действий при возникновении внештатных ситуаций. Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз трасс призвала НАТО к укреплению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и подчеркнула необходимость Тайваня в защите от Китая. Ранее Китай пригрозил военными мерами по предотвращению "независимости" Тайваня. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.