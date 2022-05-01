Украинская противовоздушная оборона поразила за минувшие сутки 9 воздушных целей российских кафиров, сбив два самолета и семь беспилотников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ. Отмечается, что в течение 30 апреля нашей противовоздушной обороной были уничтожены два штурмовика Су-25 и 7 БПЛА российских оккупантов. "Приятно, что все более эффективно работает противовоздушная оборона Сухопутных войск. ПЗРК как отечественного, так и иностранного производства осваивают все больше бойцов", — говорится в сообщении. Так, вражеские Су-25 сбили с помощью переносных зенитных ракетных комплексов Стингер. Ранее сообщалось, что два вражеских самолета были подбиты на Донбассе, где украинские военные также в течение дня отразили 9 атак войск РФ, и уничтожили 8 танков, 1 артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники и другую технику. Полномасштабная военная агрессия РФ против Украины продолжается с 24 февраля. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!