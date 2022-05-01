Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на воскресенье, 1 мая. Компания назначила сегодня дополнительно четыре рейса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационные поезда на 1 мая 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому нужно следить за актуальной информацией на сайте компании. Напомним, "Укрзалізниця" через комендантский час в Запорожье отменяет некоторые поезда. Ранее Укрзализныця отменила рейсы на период затяжного комендантского часа в Одессе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.