В США в штате Канзас пронесся торнадо, приведший к разрушениям и повредивший сотни домов, оставив без электричества более 15 тысяч человек. Власти сообщают о нескольких травмированных и трех погибших. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP. Жертвами стихии стали студенты-метеорологи университета Оклахомы (19, 20 и 22 лет), спасавшиеся от шторма и попавшие в смертельное ДТП. Как указывается в отчете дорожного патруля Оклахомы, автомобиль осуществил гидропланировку и был сбит тягачем с прицепом. По данным властей, в результате сильного смерча пострадало более тысячи зданий. Несмотря на масштабные разрушения, сообщений о погибших или полученных критических травмах в результате самого торнадо не поступало. Официальные лица сообщили, что было зарегистрировано всего несколько раненых в округе Седжвик.

Видео: разрушительный торнадо в Андовер, штат Канзас, США Поисково-спасательные работы продолжились в течение субботы, в них приняло участие более 200 аварийно-спасательных служб из 30 агентств. Среди сильно поврежденных построек оказались мэрия, Оздоровительный центр в Андовере и Начальная школа Прери-Крик.

Видео: Торнадо в Канзасе (США) Губернатор штата Канзас Лаура Келли объявила чрезвычайное положение в наиболее пострадавших районах. Помимо торнадо в нескольких городах на равнинах был зарегистрирован большой град.

'Major damage:' Tornado cuts a disastrous path near WichitaDozens of buildings throughout Andover были помещены когда tornado, witnessed from miles around, spun through city last night. @ReedTimmerAccu @theScantman #KSwx https://t.co/LYBCx7xx20 pic.twitter.com/zyaKg65qq7 — AccuWeather (@accuweather) Август 30, 2022

Видео: Торнадо в Канзасе (США) Напомним, в декабре 2021 в Кентукки (США) пронеслась серия торнадо. В результате разрушительной непогоды погибли минимум 70 человек. Тогда президент Джо Байден назвал эту вспышку смерчей сильнейшей в истории. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.