В Оттаве, Канада, полиция арестовала двух человек и эвакуировала 33 автомобиля участников акции "Конвой свободы", перекрывших центр Оттавы на несколько недель в феврале. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press. Сотни демонстрантов собрались у Национального военного мемориала, который являлся центром в первые дни февральских протестов. Выступающие выразили свое несогласие с мандатами на вакцинацию, ограничениями COVID-19 и правительством премьер-министра Джастина Трюдо. При этом их попросили убрать лозунги с ругательствами в адрес премьер-министра. В конце толпа прошла маршем, чтобы приветствовать колонну из примерно 150 мотоциклов, следовавшую по маршруту, указанному полицией. Правоохранители остановили мотоциклетную колонну в двух кварталах от Национального военного мемориала и приказала мотоциклистам выехать из центра по установленному маршруту. Полиция Оттавы сообщила, что семь человек были арестованы по разным обвинениям, включая нападение на правоохранителей. По крайней мере, у одного грузовика также были разбиты окна. Напомним, в Оттаве в феврале ввели чрезвычайное положение из-за COVID-протестов. Водители-дальнобойщики заблокировали центр в знак протеста против государственной политики в области борьбы с пандемией коронавируса. Протесты продолжились даже несмотря на решение суда, предписывающее протестующим прекратить блокировать территорию. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.