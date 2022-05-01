1 мая на территории Европы начались военные учения НАТО «Защитник Европы» (Defender Europe 22) и «Быстрый ответ» (Swift Response 2022).

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши.

«В общей сложности в учениях, которые пройдут на территории Польши и 8 других стран, примут участие 18 тысяч солдат из более чем 20 стран, в том числе около 7 тысяч солдат и 3 тысячи единиц техники на территории Польши», — говорится в сообщении.

Продолжительность учений составит почти месяц – с 1 по 26 мая. Кроме польских военнослужащих, участие в них примут солдаты из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании.

Отметим, Defender Europe 22 – это международные регулярные учения, организованные Вооруженными силами США для повышения готовности и оперативной совместимости между союзниками и партнерами США и НАТО.