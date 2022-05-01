Япония намерена частично классифицировать руководящие принципы национальной обороны в рамках серьезного пересмотра политики безопасности страны до конца года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo News. По замыслу Токио, инициатива позволит более эффективно противодействовать увеличенным региональным угрозам со стороны Китая и РФ, объясняют идею источника в правительстве Японии. Отмечается, что конфиденциальность пересмотренной версии руководящих принципов программы национальной обороны, 10-летней политики наращивания обороны будет соответствовать в основном засекреченной Стратегии национальной обороны США. Это позволит Японии иметь более конкретную стратегию по непредвиденным обстоятельствам, в том числе с участием Северной Кореи из-за ее ракетных и ядерных программ, сообщили источники. Также учитывается усиление Китаем своего присутствия в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, в том числе на контролируемых Японией островах Сэнкаку, на которые претендует Пекин, и рост давления на Тайвань. Кроме того, инициатива продиктована фактором полномасштабного нападения РФ на Украину. Решение Москвы своими односторонними попытками изменить статус-кво могут отразиться в Азии на фоне напряженности вокруг Тайваня, который Китай считает своей территорией. При рассмотрении обновления программы нацобороны правительством Японии будет сделан акцент на политически чувствительном вопросе о том, сможет ли страна получить возможности для нападения на вражеские базы при ответном ударе, учитывая ее исключительно оборонную политику — в соответствии с законом об отказе от войны, прописанным в Конституции. Японии. Ранее сообщалось, что Япония перешла в жесткую позицию в территориальном споре с РФ вокруг островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Так, в ежегодном отчете о внешней политике Токио говорится, что северные острова "незаконно оккупированы" Россией. Напомним, в декабре 2021 появилась информация о том, что США и Япония разработали план военной операции на случай ЧС на Тайване. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.