В Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден переговорил со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси после визита в Киев и беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post. При этом в Администрации Байдена не объявили подробности об их разговоре. Так, Пелоси встретилась с американским президентом до его визита 3 мая в Алабаму, чтобы посетить предприятие Lockheed Martin, производящее противотанковые ракеты Javelin и другое оружие, которые Штаты поставляют Украине. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой в программе "На этой неделе", встреча Пелоси с Зеленским в Киеве была еще одним признаком "очень сильной поддержки" нашей страны перед лицом российской полномасштабной агрессии. Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что беседа с Нэнси Пелоси длилась четыре часа. В ее ходе обсуждался вопрос о поддержке Украины со стороны США и ленд-лиз. Добавим, что спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси раскрыла темы, которые обсудила с президентом Зеленским 1 мая. Полномасштабная война РФ против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.