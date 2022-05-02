Гороскоп на 2 мая расскажет о важных событиях, ожидающих всех представителей зодиакального созвездия. Астрологи дали подробный прогноз для каждого знака Зодиака. Об этом сообщает NDR. Овен Вы точно знаете, чего вы хотите. Но вам следует избегать финансовых операций в эти дни. Телец Возможно решение какой-либо проблемы. Действуйте быстро, но не ждите такой же реакции от других. Близнецы К вам сегодня предъявят многие требования и критики. Просто внимательно выслушайте. Рак Постарайтесь завершить то, что давно висит в воздухе. Новые задачи не заставят себя долго ждать. Лев Зачем вы собираетесь подвергать себя давлению и форсировать прогресс? Вам точно нужно еще немного времени. Дева Вы можете быть успешными только в том случае, если помните о своих границах. А сегодня научитесь уважать свое. Весы Чем сложнее ваши планы сегодня, тем больше риска, что вы увязнете и пропустите важные моменты. Скорпион Несмотря на весь скептицизм, ваша подготовительная работа приведет вас к легкому успеху. Стрелец Постарайтесь оставить хоть один шаг для ухода, прежде чем взять на себя какие-либо важные обязательства. Козорог Сегодня вы, безусловно, можете избежать стресса. Не все ваши действия будут необходимы. Водолей Сегодня есть только один рецепт от упадка сил. Пожалуйста, напрягитесь еще чуть-чуть. Рыбы Вам рекомендуется сохранять спокойствие, когда другие начнут действовать на нервы. Напомним, ранее мы сообщали о том, что астрологи назвали самые удачные и неблагоприятные даты на май.