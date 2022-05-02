Сегодня, 1 мая, в Украине погода местами будет дождливой и с грозами. При этом днем столбики термометра в некоторых регионах покажут до +22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине почти без осадков, лишь в западных и северных областях днем местами небольшой кратковременный дождь, ожидается гроза. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. В восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы прогнозируют заморозки от 0 до -3. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +3+7, днем +15+18 градусов; на западе ночью +4+7 градусов, а днем +16+22; в восточных областях ночью +3+5, днем +15+18 градусов; на юге страны ночью +6+9 градусов, а днем +16+19; в центральных областях ночью +4+6, днем +15+19 градусов. Погода в Киеве и области Сегодня в столице осадков не ожидается. Лишь местами в области днем небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, умеренный. Температура по области ночью +3+8, а днем +15+20 градусов тепла. В Киеве ночью +5+7 градусов, а днем +16+18. Напомним, ранее синоптики предупреждали, что заморозки в Украине вернутся в 5 областей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.