Норвегия намерена поставить в Украину гаубицы. Речь идет о 155-мм гусеничных самоходных гаубицах M109A3GN. Вместо устаревшей артиллерийской установки Министерство обороны закупает южнокорейские 155-мм САУ K9 Thunder. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Nettavisen. Самоходная гаубица M109A3GN – это Норвежская версия 155-мм самоходной гаубицы американского производства M109 на гусеничном бронированном шасси. Самоходные установки были приобретены с 1969 по 1971 год в Западной Германии в количестве 126 единиц, затем модернизированы. Вероятно, в Украину отправятся 20 единиц бронетехники. Ранее Норвегия отправила Киеву 5 тысяч защитных шлемов, 2 тысячи спальных мешков, 10 тысяч спальных подушек и 15 тысяч полевых пайков, 4 тысячи противотанковых ракет M72 LAW и 100 зенитных ракет Mistral. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.