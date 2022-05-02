2 мая отмечается память блаженной старицы Матроны Дмитриевны Никоновой, Святой Русской Православной Церкви. Что можно и нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины – читайте в материале Lite. Также проходит народный праздник Иван Старопещерник. Название связано с тем, что в православии отмечается день памяти преподобного Иоанна Ветхопещерника, жившего в VIII веке. В старину в этот праздник существовал ритуал "одевание весны в новость". Для этого выходили в поле с полотном, раскланивались во все стороны, расстилали полотно на земле, сверху помещали пирог и уходили. Весна, которую одели в "новость", должна стать помощником для людей, особенно в деле выращивания растений. Данный праздник также называют Иваном воином. Святому Иоанну Воину, жившему в IV веке, молятся от бед, врагов, воровства, мошенников, о наказании обидчиков, чтобы обратно вернулась украденная или исчезнувшая бесследно вещь. Народные приметы в этот день Береза распустилась скорее ольхи и клена — лето будет засушливым. Золотистое мероприятие с отсутствием ветра — к хорошей погоде. Осина Зацвела – в лесу сморчки появились. Теплая погода – в конце месяца будет холодно. Дикие утки вьют гнезда близко к воде – к засушливому лету. Если далеко – будет много дождей. Облака плывут по небу быстро – дождя не будет. Над головой Зозуля пролетела – к счастью. Нельзя ссориться, особенно с родными, друзьями, коллегами, начальством — конфликт окажется серьезным и затяжным. Нельзя приступать к новым делам – ничего не получится. Нельзя отправляться в путешествие, дальние поездки – к неоправданным денежным расходам и невзгодам в пути. Нельзя беременным женщинам давать кому-то в долг – отдать часть своих сил. Нельзя примерять чужую обувь – чужие проблемы станут вашими. Сегодня свой День ангела отмечают Иоанн, Виктор, Юрий, Георгий. Напомним, что украинцев предупредили о возможных провокациях кафиров во время поминальных дней.